Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 7 juillet… 1919: la plus longue étape

En 2023, la plus longue étape du Tour de France s’est déroulée le 2 juillet, entre Vitoria Gasteiz et Saint-Sébastien. 209 kilomètres. Pour le commun des mortels, c’est énorme. Pour les pionniers de la Grande Boucle, c’est une peccadille, un saut de puce. Pour le retour du Tour après la première guerre mondiale, Henri Desgrange, patron de la Grande Boucle, l’avait annoncé : “Cette bataille sera rude, mais tant mieux. Plus elle sera dure, plus elle sera splendide.” Et il joint facilement les gestes à la parole. En effet, le 7 juillet 1919, une étape de plaine, assez costaude, est proposée aux 20 (!) participants du Tour de l’époque : des Sables-d’Olonne à Bayonne, soit… 482 kilomètres ! 18 communes sont alors passées en revue parmi lesquelles Luçon, La Rochelle, Bordeaux et Labenne.