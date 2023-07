On a sans doute vécu le début d’étape le plus bizarre de ce début de Tour de France. Quatre coureurs sont sortis du peloton au kilomètre zéro : Jonas Abrahamsen (UNO-X), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Nelson Oliveira (Movistar) et Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Mais trois des quatre coureurs se sont… relevés quelques instants plus tard, comprenant rapidement qu’un quatuor n’avait aucune chance d’aller au bout (et sur les injonctions de leur directeur sportif dans l’oreillette). Seul Simon Gugliemi a continué son effort en solitaire, remportant le sprint intermédiaire.

Après ce sprint, Nans Peters (AG2R-Citroën) et Pierre Latour (TotalEnergies) sont venus rejoindre Gugliemi en tête de course, mais ils ont été repris par le peloton à moins de dix kilomètres du but, sans le moindre suspense. Un vrai contraste avec le spectacle offert par les étapes de montagne de mercredi et jeudi.

Wout van Aert perd trois minutes

On avait pris l’habitude de le voir dans le top 10. Ce vendredi, il a terminé l’étape à un anonyme 148e place, à trois minutes et cinq secondes de Jasper Philipsen. “Je me sens un peu fatigué et je ne vais pas sprinter aujourd’hui”, avait prévenu le Belge avant même le départ de l’étape. Il a tenu parole.

Wout van Aert n’est pas un surhomme et éprouve, lui aussi, le besoin de se reposer. Mais il a déjà coché l’étape de samedi, qui arrive à Limoges. Il espère bien y décrocher sa première victoire du Tour 2023. Le final accidenté semble, en tout cas, lui convenir.

Le Tour de rêve de Philipsen

Et de trois. Trois sprints, trois victoires. Le compte est bon pour Jasper Philipsen. Le Belge d’Alpecin-Deceuninck réalise, jusqu’ici, le Tour de France parfait. “Pour le moment, c’est un Tour de rêve”, ne cachait pas celui qui a conforté son maillot vert par la même occasion. “Je veux essayer d’arriver avec ce maillot à Paris”, a-t-il précisé.

Pour ce faire, il peut compter sur Mathieu van der Poel, dévolu à son leader sur les étapes plates et qui a, une nouvelle fois, réalisé un superbe travail pour déposer Philipsen à 300 mètres de la ligne.

Cavendish a failli le faire

Deuxième de l’étape, Mark Cavendish a bien failli surprendre Jasper Philipsen et Alpecin-Deceuninck en lançant son sprint de très loin. Mais suite à un saut de chaine qui l'a obligé à se rassoir, il a été rattrapé puis dépassé par le maillot vert, qui ne lui a laissé aucune chance. Cette deuxième place – son meilleur classement depuis le début du Tour – est tout de même de très bon augure pour le Cav, en vue du record d’Eddy Merckx (35 victoires d’étape sur le Tour).

“Il est vraiment fort et tout le monde aimerait le voir gagner”, n’a pas d’ailleurs pas caché Philipsen à propos de son illustre aîné.