Wout van Aert : “Ceux qui disent que je n’ai pas les jambes de l’année passée ne connaissent pas grand-chose au vélo”

Il faut dire qu’il avait encore fait du van Aert durant toute la journée. Parti dès le kilomètre zéro, sous l’œil d’un public venu en très grand nombre assisté au départ de Tarbes, il fut à l’origine d’une échappée de vingt coureurs, qui fut ramenée à huit, puis à six. Comme la veille, son équipe lui avait demandé de durcir la course en tête. Alors, il prit le vent en pleine tronche durant près de 100 bornes, menant un train d’enfer dans le Tourmalet, avant d’attendre Jonas Vingegaard, son leader, dans la descente, et de le ramener sur les cinq rescapés Powless, Kwiatkowski, Shaw, Guerreiro et le tout grand espoir norvégien Johannessen.

guillement "C'est vrai que nous n'avons pas gagné mais je veux d'abord retenir le positif."

À 4,6 kilomètres de l’arrivée, il se gara, donc, sur la gauche de la route, avec le sentiment du devoir accompli et une nouvelle distinction de combatif du jour (la deuxième d’affilée, la cinquième dans l’histoire du Tour) à sa boutonnière. “C’est vrai que nous n’avons pas gagné cette fois, mais je veux d’abord retenir le positif, répondit-il de manière cinglante au pied du podium. Tout le monde a vu que nous étions super forts en équipe et que Jonas a pris le maillot jaune. C’est juste dommage que je n’aie pas pu l’accompagner jusqu’au bout mais je n’avais plus de jus après tous les efforts que j’avais fournis.”

Et d’ajouter avec sévérité : “Ceux qui disent que je n’ai pas les jambes de l’année passée ne connaissent pas grand-chose au vélo.”

Une autre chose est évidente : le couteau suisse de la Jumbo-Visma est omniprésent depuis le départ de la Grande Boucle, samedi dernier à Bilbao. “J’ai chassé la victoire d’étapes à quatre reprises et je viens de passer deux journées à l’avant. Donc, il serait logique que mon corps éprouve le besoin de récupérer ce vendredi.”

N’allez pas en déduire que le Campinois n’essaiera pas de s’imposer ce vendredi à Bordeaux. Ce gars est toujours animé d’un appétit d’ogre.