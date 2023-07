Enfin la délivrance pour Van Aert sur le Tour de France ? “C’est une étape pour moi avec un final difficile”

Comme il l’avait annoncé au départ, Wout van Aert n’a pas sprinté à Bordeaux, s’octroyant une journée de repos bien méritée avant la suite du Tour de France : “Mais hier, ce n’était pas si agréable”, a tempéré le coureur de Jumbo-Visma à nos confrères du Nieuwsblad ce samedi matin, “Il faisait 35 degrés et nous avons quand même roulé à 45 kilomètres par heure de moyenne. C’était par contre plus agréable d’être plus relax et en abordant la suite de manière plus intelligente.”