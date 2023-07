La question du jour au Tour de France : Jasper Philipsen est-il imbattable sur les arrivées massives ?

On l’a vu lors de l’étape de Nogaro : la formation Alpecin-Deceuninck a été piégée et n’est pas parvenue à emmener son train habituel. Il a fallu un gros travail de Mathieu van der Poel, d’ailleurs déclassé à la fin de l’étape, pour que Jasper Philipsen puisse sprinter. Sans quoi il n’aurait pas gagné.

Ce vendredi, à Bordeaux, ce fut beaucoup plus fluide du côté de la formation belge mais Philipsen a bien failli se faire surprendre par l’anticipation de Mark Cavendish. C’est la preuve qu’il n’était pas intouchable.

Son objectif principal est désormais le maillot vert

D’autres éléments nous font penser que Philipsen ne remportera pas toutes les étapes de sprint d’ici la fin du Tour (il en reste théoriquement trois). Le fait d’avoir déjà remporté trois étapes va, forcément et inconsciemment, aboutir à une petite décompression dans son chef. Il a déjà battu son record de victoires sur un Tour et il ne prendra plus absolument tous les risques pour gagner, comme il le fait depuis le Pays basque.

D’autant que désormais, l’objectif principal du Belge est ailleurs. “Je veux ramener le maillot vert à Paris”, a confié le sprinteur de 25 ans après sa victoire à Bordeaux. Pour ce faire, il faudra bien gérer les deux prochaines semaines de course, surtout en montagne. S’il a montré qu’il était l’un des meilleurs grimpeurs parmi les sprinteurs, Philipsen ne peut pas se permettre un jour sans lors des étapes les plus compliquées de ce Tour. Et d'ici les Champs-Elysées, il y en aura.