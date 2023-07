L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke après la 8e étape du Tour de France : “Le plus fort, c’était van Aert”

Il faut aussi souligner la troisième place de Wout van Aert. Malgré son incompréhension avec Laporte, il est revenu pour terminer sur le podium. Relancer la mécanique après avoir été gêné dans ce genre de faux plat, cela prouve qu’il est très fort. Il était d’ailleurs sans doute le meilleur, ce samedi. On sait qu’il ne fait plus partie des meilleurs sprinteurs car il ne prend plus les risques qu’il prenait avant d’être papa. Mais il avait fait de cette étape un objectif important. Je suis toutefois persuadé qu’on le reverra à son avantage, même en montagne.

"Cavendish aurait mérité de faire la fête sur les Champs-Elysées, avec ou sans victoire"

L’image triste du jour, c’est évidemment l’abandon de Cavendish. Quand on a vu la détresse sur son visage, c’était déchirant. Ce garçon a pris les risques les plus fous dans les sprints durant toute sa carrière et ici, il tombe bêtement en queue de peloton. On a directement compris que c’était la clavicule et que c’était terminer. Pour son dernier Tour, c’est cruel. Il aurait mérité de terminer sur les Champs-Élysées et d’y faire la fête, avec ou sans 35e victoire. Mais c’est la dure loi du sport cycliste. On verra si Cavendish aura la motivation pour se relever de cette blessure, ne serait-ce que pour finir la saison.

À lire aussi

L’autre abandon marquant, c’est celui de Stef Cras. Je le découvrais sur ce Tour de France mais il a lui aussi dû abandonner. Tous les coureurs qui ont abandonné depuis le départ l’ont fait sur blessure : clavicule ou rotule.

Je féliciterais aussi Jasper De Buyst pour sa septième place. Quand on voit le niveau sur ce Tour, un top 10 est déjà magnifique. C’est un succès en soi car ce Tour 2023, c’est une classique tous les jours. Il suffit de regarder le nom des vainqueurs d’étape pour s’en convaincre.