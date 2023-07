Forcément, une telle hégémonie agace dans le peloton. Si Philipsen semble imbattable dans la dernière ligne droite, bien aidé par son équipe et surtout un exceptionnel Mathieu van der Poel, ses trois victoires font polémique.

À Bayonne, le coureur d’Alpecin-Deceuninck avait dû attendre un long moment avant de pouvoir valider sa victoire. Alors qu’il sprintait sur le côté droit pour prendre le chemin le plus court, le Belge a involontairement fermé la porte à Wout van Aert qui arrivait à côté de lui, alors que la route n’était pas rectiligne.

Le coureur de Jumbo-Visma avait affirmé qu’il avait “été touché par Philipsen à gauche et par le public de l’autre côté” mais était beau joueur en ne portant pas plainte, estimant que les commissaires allaient faire leur travail en regardant les images. “Je leur fais confiance”, avait-il expliqué ne pouvant se prononcer lui-même sur la validité ou non du sprint de Philipsen.

Interrogé à ce sujet, notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke a déclaré qu'” il aurait été scandaleux de déclasser Philipsen.”

Le lendemain, Mathieu van der Poel avait, quant à lui, été déclassé pour un coup d’épaule, jugé non réglementaire, sur Biniam Girmay.

”Si Girmay ne freine pas, 50 coureurs sont à terre”

Enfin, ce jeudi, les équipes Astana et Intermarché-Circus-Wanty se sont à nouveau plaints du sprint de Philipsen qui aurait tassé Girmay sur le côté droit avant de facilement remonter Mark Cavendish pour le battre avec plus d’un vélo d’avance.

Les deux équipes ont officiellement porté réclamation devant les commissaires mais la victoire n’a pas changé de camp. Au grand dam de Jean-François Bourlart, patron de la formation Intermarché-Circus-Wanty : “Tout le monde a vu le sprint que Philipsen a fait aujourd’hui… Il a gagné trois fois mais il commet une faute à chaque fois”, fustige le manager de l’équipe wallonne, “une a été sanctionnée quand Mathieu van der Poel prend le guidon de Biniam Girmay à 70km/h à 300 mètres de la ligne. Ce vendredi, Philipsen met Biniam à 20 centimètres de la barrière.”

”Il est obligé de freiner et pratiquement de s’arrêter. S’il ne le fait pas, 50 coureurs sont à terre”, continue Bourlart, “Ce que je reproche à l’UCI, c’est de la prévention. On va encore attendre qu’il y ait un mec qui vole au-dessus des barrières et qui joue sa vie pour sanctionner un coureur, je trouve que ce n’est pas normal.”

Ce samedi, Jasper Philipsen a l’occasion de réaliser la passe de quatre entre Libourne et Limoges même si les 70 derniers kilomètres seront plus corsés et pourraient favoriser la victoire d’une échappée.