Tour d'Italie féminin: la 8e étape pour Blanka Vas, Annemiek van Vleuten proche de la victoire finale

Dans un final accidenté et marqué par de nombreuses attaques, le peloton a éclaté en plusieurs morceaux. Une vingtaine de coureuses se sont disputées la victoire au sprint. Vas s'est montrée la plus rapide devant l'Américaine Chloé Dygert (Canyon/SRAM Racing) et l'Allemande Liane Lippert (Movistar).