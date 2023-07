Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 8 juillet… 1936: le plus jeune vainqueur Belge

Depuis 1903, 160 Belges sont parvenus à remporter au moins une étape de la Grande Boucle. Pas simple de se distinguer avec tous ces champions. Il faut dire qu’Eddy Merckx, avec ses 34 victoires, Freddy Maertens, avec ses 15 bouquets, ou encore Philippe Thys, grâce à 13 succès, emmènent un peloton qui a fière allure. Et pourtant, Robert Wierinckx (De Dion-Bouton) y est parvenu. Robert qui ? C’est un cycliste qui sent bon l’entre-deux-guerres. L’Ixellois n’avait que 18 ans lorsqu’il est passé pro avant de connaître son plus haut fait de gloire le 8 juillet 1936, lors de l’étape reliant Lille à Charleville.