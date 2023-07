Il a dû attendre huit étapes mais il a gagné. Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté la huitième étape du Tour de France à Limoges. Au terme d'une arrivée en montée taillée pour lui. On l’attendait et il n’a pas déçu. Après avoir remporté une étape du Giro au mois de mai, voici désormais le Danois vainqueur d’étape sur le Tour en 2023. Une victoire qui a une saveur particulière puisque Pedersen est le premier coureur à réussir à battre Jasper Philipsen sur une arrivée massive. Le maillot vert, lui, a terminé deuxième.

Van Aert enfermé mais auteur d’un sprint impressionnant

Il avait coché cette étape. C’est d’ailleurs pour ça qu’il s’était reposé ce vendredi. Mais Wout van Aert n’a toujours pas gagné sur le Tour de France. Pourtant, tout était presque parfait. Le travail préparatoire de la Jumbo-Visma pour éliminer les sprinteurs les plus lourds (sauf Groenewegen) dans le final vallonné vers Limoges avait porté ses fruits.

Mais au moment d’emmener son équipier belge pour l'emballage final, Christophe Laporte n’a pas su se décaler sur le côté droit, surpris par l’anticipation de Mads Pedersen. Conséquence : le Français a gêné Van Aert, qui a dû marquer un temps d’arrêt dans sa prise de vitesse. Malgré cela, van Aert est tout de même parvenu à terminer à la troisième place au prix d’un gros effort. Encore un.

”Avec les jambes qu’il a, on va continuer à tout faire pour que Wout gagne une étape”, a confirmé Laporte après l’arrivée.

Cavendish quitte le Tour en larmes

L’image du jour, c’est évidemment l’abandon de Mark Cavendish. Le Britannique de 38 ans, qui montait en puissance sur ce Tour de France – sa deuxième place à Bordeaux vendredi l’a prouvé – ne remportera pas sa 35e victoire sur le Tour de France. Il ne détrônera donc pas Eddy Merck, avec qui il partage le record (34 victoires).

”Je suis très triste pour lui et je pense que tout le monde voulait le voir gagner une étape”, a précisé Tadej Pogacar après l’arrivée, traduisant la pensée de tout le peloton.

La cause de l’abandon de Cavendish, c’est une chute survenue à un peu moins de 60 kilomètres de l’arrivée. Tombé sur la clavicule droite, le Cav ne s’en est pas relevé et a directement et pris en charge par l’ambulance, avec des larmes dans les yeux. Un abandon au goût amer pour celui qui prendra sa carrière en fin de saison. À moins que cette chute ne lui fasse reconsidérer cette situation…

Steff Cras abandonne aussi

Autre image triste : l’abandon de Stef Cras. Meilleur Belge au classement général (13e), le Belge de TotalEnergies réalisait un superbe Tour de France jusqu’alors. Mais il est lourdement tombé à cinq kilomètres de l’arrivée et il ne s’en est pas relevé. Visiblement, c’est sa clavicule qui est touchée. Frustrant et décevant.

De Buyst retrouve des jambes

Côté belge, la satisfaction du jour se nomme Jasper De Buyst (Lotto Dstny). Tombé en début de Tour de France, le poisson-pilote de Caleb Ewan, un peu court, a joué sa carte, ce samedi. Et il l’a plutôt bien fait puisqu’il est parvenu à terminer dans le top 10, à la septième place. C’est de bon augure pour la suite du Tour du Belge de 29 ans.