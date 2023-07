”Encore un peu d’amertume d’avoir été abandonné par tous les membres de l’équipe, des gens qui me payaient pour faire ça. Mais j’essaie malgré tout de me rappeler les bons souvenirs que nous avons eus ensemble. Parce que cette formation Festina était très forte, avec ou sans dopage. Ce qui est drôle, c’est que cette triste affaire m’a permis de faire la connaissance de personnes très intéressantes que je n’aurais jamais croisées en temps normal. Je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision avec des gens de tous les horizons. Ça, c’est le côté positif, mais c’est le seul…”

guillement "J’ai travaillé avec quatre directeurs sportifs actuels. Et ces gars font la pluie et le beau temps."

L'éclosion fulgurante de Remco Evenepoel a un côté rassurant, estime Voet. ©PDV

Certains coureurs de l’époque sont consultants ou directeurs sportifs aujourd’hui…

”Oui, c’est hypocrite. J’ai travaillé en très étroite collaboration avec quatre directeurs sportifs actuels. Je ne vous donnerai évidemment pas les noms parce que je ne veux plus d’ennuis mais je trouve scandaleux la manière dont ces mêmes personnes décrient le dopage aujourd’hui. Quand j’entends certaines de leurs déclarations, ça me rend malade. Mais ferme ta… gueule. (sic) Et ces gars font la pluie et le beau temps ! C’est scandaleux.”

À lire aussi

Avez-vous encore des contacts avec des gens de l’époque ?

”Je suis très proche d’Eric Caritoux (NdlR : ancien coureur français). Il est le parrain de ma fille.”

guillement "Je trouve dégueulasse que l’on ait retiré ses sept victoires à Armstrong, alors que l’on n’a jamais ôté à Virenque son maillot de meilleur grimpeur."

Après Festina, il y a eu d’autres affaires, dont celle de Lance Armstrong. Qu’en pensez-vous ?

”Je sais que je ne me ferai pas des amis en disant ça, mais ça m’est égal. Lance Armstrong était un grand champion. Oui, il a triché mais, à son époque aussi, tout le monde le faisait. Il a juste réussi à mieux s’organiser que les autres. Je trouve dégueulasse que l’on ait retiré ses sept victoires alors que l’on n’a jamais ôté à Richard Virenque son maillot de meilleur grimpeur. C’est pareil pour Johan Bruyneel. Il est banni à vie du peloton. Ok. Mais alors pourquoi Kim Andersen, reconnu aussi coupable, est toujours présent dans le monde du vélo ? C’est deux poids deux mesures.”

Pensez-vous qu’il y a encore du dopage organisé aujourd’hui ?

”Je ne sais pas. Mais je pense que la situation est bien meilleure aujourd’hui qu’à l’époque de Festina ou d’Armstrong. Je m’explique : en 1998, il aurait été impossible qu’un Tadej Pogacar ou un Remco Evenepoel domine le peloton dès leur première année professionnelle. Parce que les plus anciens auraient pris les produits qu’il fallait pour rivaliser avec eux. D’ailleurs, à l’époque, on ne voyait pas de tels phénomènes briller tout de suite. Quand tu venais des espoirs, il te fallait deux, trois ans avant de commencer à faire des résultats. Et puis, aujourd’hui, les contrôles sont beaucoup plus efficaces, il y a le passeport biologique aussi… Je ne vous dirai pas qu’il n’y a pas de dopage, je n’en sais rien, mais ça doit quand même être beaucoup plus difficile de se doper en 2023 qu’en 1998.”

guillement "Je n’étais pas un truand, je faisais mon boulot."

Doutez-vous quand même de certaines performances actuelles ?

”Oui, parfois. Mais j’essaie de ne pas y faire attention. Et je me répète : quand vous voyez le coup de moins bien de Pogacar mercredi dans la première étape pyrénéenne, c’est rassurant. Ces gars ne sont plus des machines, ils ont des défaillances.”

Être encore considéré vingt-cinq ans après comme le symbole de l’affaire Festina, ça ne vous fait pas mal ?

”Aujourd’hui, je m’en fous. J’ai l’occasion de dire à tout le monde que je n’étais pas un truand mais que je faisais mon boulot. Ça marchait comme ça à l’époque.”

Au final, que vous a apporté le vélo ?

”Rien ! Enfin si, beaucoup de plaisir quand un de tes coureurs devient champion du monde (NdlR : Laurent Brochard en 1997) mais le milieu m’a surtout apporté des emmerdes. J’ai payé les conséquences de mes actes, mais j’ai été le seul.”