La question du jour au Tour de France : peut-on s’attendre à de gros écarts en haut du Puy de Dôme ?

OUI. On a vécu une belle première semaine sur le Tour mais l’étape de dimanche pourrait être la plus explosive depuis le début de la Grande Boucle. L’arrivée au Puy de Dôme, que le Tour n’a plus grimpé depuis 1988, fait peur à tous les coureurs du peloton et l’état de fatigue des troupes est déjà bien avancé.