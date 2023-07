L’avis de notre consultant Kevin Van Melsen après la 9e étape du Tour de France : “Pogacar est le nouveau favori”

Au sein de cette échappée, Victor Campenaerts n’avait aucune chance de gagner l’étape vu la raideur du final mais il a plutôt bien joué le coup. Il ne termine pas dans le top 10 (NdlR : 12e) mais je préfère voir un coureur offensif même s’il a peu de chances qu’un gars attentiste. C’est tout à son honneur.

À lire aussi

guillement La fraîcheur de Pogacar va jouer en sa faveur dans les deux prochaines semaines.

Je suis de plus en plus convaincu que Pogacar va s’affirmer au fil du Tour et jouer sur sa fraîcheur. Le fait de ne pas avoir beaucoup couru ces dernières semaines va être un atout mental et physique pour lui. Jumbo a désormais remarqué qu’il était bel et bien présent. Il a pris l’avantage psychologique avant le premier jour de repos. Il est désormais mon favori. son équipe est moins forte mais homme contre homme, il répond présent. Au fil du Tour, les choses risquent de pencher en sa faveur.

La bagarre pour le podium est intense. Il y a pas mal de prétendants toujours en course. On a vu que Simon Yates était vraiment bien mais il ne faut pas sous-estimer ce que Tom Pidcock a fait. Après son étape remportée à l’Alpe d’Huez l’année dernière, c’est remarquable et il prouve qu’il a les capacités pour jouer un classement général sur un grand tour. Des garçons comme Gaudu et Bardet ont montré leurs limites et sont, pour moi, hors-jeu. Mais il y a encore pas mal de suspense avec les autres."