Michael Woods : “C’était comme une course à l’époque du Covid”

Lorsqu’il a laissé Jorgenson sur place, il a compris et s’est permis de savourer, même s’il n’y avait aucun spectateur pour partager son intense bonheur. “C’était très particulier. Jusqu’à cinq kilomètres de l’arrivée, il y avait plein de monde et beaucoup de bruit. Puis, d’un seul coup, on est passé à un monde de silence. C’était comme une course à l’époque du Covid.”

Il n’en avait que plus l’occasion de rester seul avec ses pensées. Et de savourer, même si l’acide lactique gagnait chaque centimètre de ses jambes. ” C’est le plus beau succès de ma carrière, un rêve qui devient enfin réalité.”

guillement "Je savais que je n'avais plus beaucoup de temps pour gagner."

Un objectif qu’il s’était fixé le matin parce que, rappelle-t-il, “je savais que je n’avais plus beaucoup de temps pour gagner. Je sentais que la fenêtre se refermait”.

Ce succès, celui qui s’adjugea une étape de la Vuelta en 2018, le dédia à ceux qui l’ont soutenu durant tant de moments difficiles. “Ils ont été patients.”

Comme lui, sur les pentes du Puy de Dôme. Il a attendu le bon moment pour placer son accélération. Et se montrer intraitable jusqu’à la ligne d’arrivée.