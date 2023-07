Meilleur grimpeur de l’échappée de 14 coureurs qui s’est dessinée en début de course, Michael Woods (Israel-Premier Tech) a passé la journée avec la pancarte de favori du jour sur le front. Mais quand Matteo Jorgenson (Movistar) est parvenu à entamer le Puy de Dôme avec 1 minute 42 d’avance sur Woods, plus personne ne croyait en la victoire du Canadien. D’autant qu’un petit groupe, avec Powless, Mohoric et Burgaudeau était intercalé. Mais au prix d’une montée finale exceptionnelle, Woods s’est imposé avec la manière, en allant rechercher Jorgenson dans le dernier kilomètre, à 11 % de moyenne. Une remontada millimétrée.

”Au pied, je ne pensais pas que je pouvais encore gagner et je me suis concentré sur mon effort. Mais petit à petit, j’ai vu que c’était jouable” a réagi le vainqueur du jour, qui a bien joué. Et qui peut dire merci à Victor Campenaerts, présent dans l’échappée du jour, et qui a offert de précieux relais au groupe de contre.

Pogacar reprend 8 secondes à Vingegaard

L’échappée du jour est arrivée au sommet du Puy de Dôme avec plus de huit minutes d’avance mais cela n’a pas empêché Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) de se faire la bagarre. Le Slovène a attaqué le Danois à 1,5 kilomètre du sommet, au plus fort de pente. Alors que tous les autres outsiders avaient été décrochés, Vingegaard a d’abord tenu la cadence avant de se résoudre à laisser filer Pogi, petit à petit. Au final, il concède 8 secondes à son meilleur ennemi et l’écart entre les deux hommes est désormais de 17 secondes au classement général, en faveur du vainqueur du Tour 2022. Les deux hommes ont bien mérité leur jour de repos, ce lundi, à Clermont-Ferrand.

”Je suis content de me reposer ce lundi et je pense que les étapes qui me conviennent le mieux sont devant nous”, a précisé Vingegaard à l’interview d’après-course. La bataille ne fait que commencer.

La grosse colère de Calmejane

Après l’abandon du Belge Steff Cras (TotalEnergies) suite à une erreur d’attention d’un spectateur, Lilian Calmejane (AG2R Citroën) a bien failli quitter le Tour de France à son tour suite à une bêtise d’un fan. Le drapeau d’un supporter a été pris dans sa roue avant, ce qui l’a fait chuter en milieu d’étape. Sans gravité, heureusement. Mais cela a valu une belle colère à Calmejane, qui n’a pas hésité à blâmer le spectateur en question pour son geste.

Une banderole très drôle pour Pinot

L’image insolite du jour, c’est cette banderole déployée par des fans de Thibaut Pinot, qui dispute sa dernière saison professionnel, où il était inscrit “Retraite à 33 ans, Pinot président”, en lien évidemment avec la réforme des retraites en France. Un humour dont on se délecte. C’est ça aussi, le Tour de France.