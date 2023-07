Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 9 juillet… 2008: la première victoire de Cavendish

Comme d’habitude, un groupe d’échappés fait le spectacle mais est rattrapé à moins de deux kilomètres de l’arrivée. Nicolas Vogondy tente le tout pour le tout mais le peloton l’avale à 50 mètres du but. Emmené jusque-là par ses équipiers, dont George Hincapie, Cavendish dépasse Thor Hushovd et termine devant Oscar Freire et Erik Zabel. “Je suis un grand sprinter mais on ne peut pas le dire à haute voix avant de remporter une étape du Tour de France, souriait le coureur de l’île de Man. Mon objectif était de venir sur la Grande Boucle et de corriger cela. Le Tour, c’est la seule course qui compte quand on aime le vélo…”

C’était la huitième victoire de Cavendish cette saison-là, le premier de ses 34 succès sur le Tour (dont trois à Châteauroux) , qui sera suivi de trois autres sur cette édition.