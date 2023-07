Ces deux candidats au podium qui ont quitté le Tour dès le premier jour

Depuis le temps qu’ils sont partis, on avait fini par les oublier. Venus avec des envies de podium, Richard Carapaz et Enric Mas ont tous les deux chuté dès la première étape à Bilbao. Si l’Espagnol de Movistar a tout de suite abandonné, l’Équatorien a attendu le lendemain matin pour annoncer qu’il quittait le Tour. Depuis, ils pansent leurs plaies et se fixent de nouveau objectifs.