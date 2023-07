La question du jour au Tour de France : Powless peut-il ramener le maillot à pois à Paris ?

La belle photo-souvenir de Powless. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ce dimanche, Powless a fait du Powless : il était dans le bon coup du jour, il est passé en tête des trois premiers grimpeurs du jour (deux côtes de quatrième catégorie, une de troisième catégorie) et il a limité la casse dans le Puy de Dôme pour terminer sixième de l’étape et récolter six points supplémentaires, portant son total à 46 points.

Ses plus grands rivaux ? Gall, Pogacar et Vingegaard

Un beau total qui ne le laissera toutefois pas se reposer sur ses lauriers. Non seulement parce que Felix Gall ne possède que 18 points de retard sur l’Américain de 26 ans au classement du meilleur grimpeur (Guereirro, Johanessen, Woods ou Ciccone possèdent également plus de 19 points) mais aussi et surtout parce que les étapes qui rapporteront le plus de points n’ont pas encore été franchies. On pense notamment à la 14e étape (arrivée à Morzine) qui pourrait rapporter jusqu’à 52 points au coureur qui passe en tête de tous les grimpeurs du jour. L’étape 17, en troisième semaine du Tour (arrivée à Courchevel), pourrait rapporter quant à elle jusqu’à 65 points. Soit 19 points de plus que le total actuel de Powless.

Si les favoris décident de se bagarrer pour les victoires d’étapes, il semble également évident que Pogacar et Vingegaard (qui ont remporté le maillot à pois lors des deux tours) marqueront de gros points qui pourraient être fatals à Powless.

Pour conserver son beau maillot, le coureur d’EF devra donc continuer à aller dans les échappées et à courir de manière offensive. Y parviendra-t-il au vu de tous les efforts qu’il a déjà consentis depuis le début de la Grande Boucle ? Son corps va inévitablement lui demander de récupérer et il va devoir sélectionner ses étapes pour être le plus efficace possible en termes de ramassage de points. S’il y parvient, il aura une autre belle photo souvenir à encadrer dans son salon. Avec les Champs-Élysées en fond, cette fois.