"Je me sens de mieux en mieux, à chaque jour qui passe", a révélé le double vainqueur du Tour de France, en quête de revanche après sa défaite face à Vingegaard l'année dernière. Après les Pyrénées, le peloton se dirige vers les Alpes, un terrain qui semble plus favorable, a priori, à Vingegaard. "Moi aussi j'aime les étapes alpestres", a rectifié Pogacar en conférence de presse. "Année après année, je progresse dans les longues ascensions, je souffre moins de la chaleur. Je me sens prêt."

"Surpris de perdre du temps dans Marie Blanque", sur la 5e étape, Tadej Pogacar savait qu'il arrivait en forme sur la Grande Boucle. Et sa stratégie a évolué grâce à son expérience. "C'est sympa de se lancer dans des raids solitaires de 50 kilomètres mais sur une course de trois semaines, il faut savoir se ménager, courir avec sa tête. Probablement je deviens vieux", a-t-il plaisanté.

'Pogi' n'est pas avare d'attaques pour autant, et il apprécie les échanges avec Vingegaard. "L'année passée, c'était l'un des meilleurs Tours de l'histoire, et cette année, il s'est déjà passé beaucoup de choses en seulement une semaine. On lâche des bombes l'un sur l'autre à chaque étape. C'est vraiment une belle compétition entre nous. Je sais que la Jumbo-Visma va tout faire pour me faire craquer sur une étape comme l'année dernière au Granon. Mais je suis préparé à répondre à toutes les tactiques qu'ils pourront utiliser."