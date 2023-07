Strava, l’application préférée du peloton du Tour de France : “Un KOM, ça donne de la confiance”

Une étude menée par Strava, partenaire officiel du Tour de France, a démontré que 80 % des coureurs du peloton de la Grande Boucle utilisait l’application à l’icône orange. Ce partenariat a également permis de quantifier l’entraînement moyen nécessaire pour préparer la plus grande course de la saison. En moyenne, un coureur participant au Tour a cumulé, en 2023, 450 heures d’entraînement pour un dénivelé positif de 188 720 mètres soit… 394 fois le Puy de Dôme, qui a été escaladé ce dimanche. Il a également dépensé plus de 400 000 calories. Soit l’équivalent de 1 000 croissants.

Les principales données Strava d’un cycliste professionnel qui prépare le Tour de France (en moyenne) ©IPM Graphics

Mais ce n’est pas uniquement pour faire étalage de chiffres impressionnants que le peloton a recours à Strava. “Moi, la chose que j’utilise le plus, c’est la création de parcours”, explique Sylvain Moniquet, coureur de Lotto Dstny actuellement engagé sur le Sibiu Cycling Tour, en Roumanie. “L’équipe et les directeurs sportifs y ont également recours.”

Il faut dire que l’outil est précis, sophistiqué et permet d’utiliser des routes recommandées pour les cyclistes. La majorité des grands axes sont donc contournés, ce qui est précieux en termes de sécurité et de plaisir.

Les KOM sont souvent… involontaires

L’autre aspect que les coureurs apprécient, c’est le côté ludique de Strava. Avec notamment la chasse aux KOM (King Of the Mountain). Il s’agit de la récompense virtuelle attribuée à l’athlète le plus rapide sur un segment dédié, d’un point A à un point B. Les plus recherchés sont évidemment les segments en pente, car ce sont les plus compliqués. “On aime bien aller chercher les KOM, surtout les plus difficiles, reprend Moniquet. Même si la plupart du temps, on les obtient sans vraiment le vouloir, en faisant des exercices. Ce n’est pas un but en soi à la base, mais ça peut le devenir. Lorsque je m’entraînais en Sierra Nevada l’hiver dernier, je devais faire un test de 20 minutes à fond. Le KOM de la côte dans laquelle je m’entraînais était de 21 minutes, donc j’ai fait une minute de plus que prévu pour aller le chercher (sourire).”

Il y a quelques semaines, le coureur namurois a 'volé' le KOM de la difficile côte des 7 Meuses, à Profondeville (1,6 kilomètre à 10,7 % de moyenne) à Louis Vervaeke (Soudal – Quick Step). Et il en a profité pour narguer le Gantois sur ses réseaux sociaux, dans une ambiance bon enfant. “C’est un jeu mais parfois, aller chercher un KOM est aussi un bon élément de comparaison pour savoir où en est la forme, même si on sait que le vent peut jouer un rôle dans l’obtention d’un KOM. Enchaîner les KOM lors d’une sortie d’entraînement, cela met en confiance avant une compétition.”

Bagarre sur les segments entre professionnels et amateurs

L’un des grands atouts de Strava, c’est également le fait que les amateurs peuvent se mesurer aux professionnels sur les différents segments qu’ils parcourent. “Pas plus tard qu’hier, un cyclotouriste m’a identifié dans une story instagram pour me dire qu’il allait essayer d’aller chercher un de mes KOM en Espagne. Pour lui, c’est une vraie source de motivation.”

Si tous les coureurs du peloton n’utilisent pas Strava, certains l’utilisent en partie. Il n’est pas rare de voir des pros cacher leurs données de watts (la puissance développée durant l’entraînement). “Personnellement, je le fais toujours. C’est quelque chose de privé, termine Moniquet. Il m’arrive également de cacher certaines sorties, comme des sorties un peu plus calmes où je fais juste boire un café. Mais une belle sortie de 150 bornes avec beaucoup de dénivelés, je la publie d’office.”

Certains coureurs préfèrent également cacher leurs sorties lors d’exercices spécifiques ou à l’approche d’un objectif important pour éviter d’alerter la concurrence sur leur forme… ou leur méforme. Car Strava est aussi devenu un outil d’espionnage entre rivaux. On le sait : plus que jamais, chaque détail compte.