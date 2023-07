Tour de France : Mark Cavendish là malgré tout en 2024 ?

En principe, le missile de l’Île de Man ne gagnera plus sur la Grande Boucle, lui qui a annoncé en mai qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. En principe, donc, l’ancien champion du monde ne s’appropriera pas seul le record d’étapes remportées sur le Tour, record qu’il partage avec Eddy Merckx (34). Au sein du peloton, tous (ou presque) avaient une pensée pour celui qui s’adjugea également 17 étapes du Tour d’Italie. “Tout le monde voulait voir Cavendish gagner une étape”, glissa Tadej Pogacar, résumant le sentiment général.

Jonas Vingegaard eut aussi des mots touchants. “Il était ma grande idole”, dira le Danois, parlant involontairement à l’imparfait, comme si c’était un signe. Même Mads Pedersen, vainqueur du jour, pensa à lui : “Je suis triste pour lui, pour le peloton et pour tous les fans.”

Ceux-ci croisent déjà les doigts pour qu’il renonce à son projet de retraite à 38 ans. Ils espèrent qu’il sera à Florence, l’été prochain, pour finir autrement son histoire avec la Grande Boucle. Une issue qui n’est pas à exclure, puisque l’équipe Astana aimerait offrir un nouveau bail d’un an au Cav’. “Oui, on souhaite que Mark poursuive en 2024 et puisse courir son 15e Tour pour empocher sa 35e victoire, a confié Alexandre Vinokourov à nos confrères de l’Équipe. J’ai moi-même été victime d’une fracture du fémur en 2011 sur le Tour. Ce devait être ma dernière année mais je ne voulais pas arrêter comme ça. J’ai prolongé et je me suis battu pour gagner les JO à Londres l’année suivante. Mark a le même mental, la même volonté pour atteindre son ultime objectif. Nous sommes prêts à lui offrir cette possibilité. Mais c’est lui qui décidera.”

Pedersen bat Philipsen

Au départ de ce Tour-ci, à Bilbao, Mads Pedersen nourrissait, lui, l’espoir d’accrocher sa 2e victoire (après celle de l’an dernier) sur le plus prestigieux des trois tours. Et il savait que le final de cette 8e étape convenait parfaitement à son profil. “J’aime quand un sprint se fait en faux plat montant. Je peux, alors, battre tout le monde.”

Et c’est ce qu’il a fait, privant Jasper Philipsen d’un 4e succès. “Pourtant, la dernière ligne droite était interminable, explique celui qui a aussi gagné des étapes à la Vuelta et au Giro. À 50 mètres de la ligne, j’avais mal partout et j’ai failli me rasseoir.”

Van Aert n’y arrive toujours pas

Wout van Aert n’est, de son côté, toujours pas en réussite. “Depuis le départ de Bilbao, j’ai les jambes pour gagner, mais ça ne veut pas marcher”, expliquait avec fatalisme le Campinois, 3e samedi.

À Limoges, le maillot vert 2022 n’a pu donner sa pleine mesure, victime d’une incompréhension avec Christophe Laporte, son poisson-pilote. “C’est toujours frustrant de ne pas pouvoir terminer le travail de l’équipe, dit van Aert au micro de la RTBF. J’ai commis une erreur en attendant trop longtemps avant de lancer le sprint. Van der Poel et Philipsen m’ont dépassé au moment où Christophe a calé. J’ai alors dû freiner et c’était terminé.”

Et d’ajouter qu’il assumait la responsabilité de cet échec. “J’étais juste derrière Christophe et il s’attendait à ce que je passe à sa droite, alors que ma roue était à sa gauche quand van der Poel est revenu à notre hauteur de ce côté. C’est ma faute.”

Il aura bientôt l’occasion de se rattraper. Dès mardi ?