Tour de France: Wout van Aert élu coureur le plus combatif de la première semaine

Van Aert a remporté le suffrage organisé sur Twitter par les organisateurs de la Grande Boucle. Les autres candidats étaient Victor Campenaerts (Lotto Dstny), les Américains Matteo Jorgenson (Movistar) et Neilson Powless (EF Education-EasyPost), porteur du maillot à pois, et les Français Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), Simon Guglielmi (Arkéa Samsic), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Pierre Latour (TotalEnergies) et Anthony Turgis (TotalEnergies).

Super Combatif du Tour de France 2022, Van Aert s'est à nouveau montré offensif durant la première semaine de cette édition, notamment lors des deux étapes pyrénéennes, au terme desquelles il a remporté le prix de la combativité. Il a notamment effectué toute l'ascension du Tourmalet en tête d'un groupe d'échappés lors de la 6e étape.