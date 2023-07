Un journée sur le Tour de France 2023 dans la roue d’Andy Schleck: "Vingegaard aura l’avantage dans la montagne" (VIDÉO)

guillement "Les premiers d’aujourd’hui ne roulent pas plus vite que nous. Mais le dernier roule bien plus fort. La densité de vainqueurs potentiels est plus importante."

Miné et diminué par des soucis au genou qui ont nécessité des opérations, Andy Schleck a pris sa retraite à 30 ans. "Retraite, un mot que je n’aime pas, car oui, je gagnais ma vie, mais je ne travaillais pas, précise-t-il. Quitter son sport professionnel est une étape compliquée dans la vie, car il faut se retrouver une identité. C’est la raison pour laquelle je dis que c’est plus aisé à 30 qu’à 40 ans. Les gens pensent que lorsque tu as gagné le Tour de France, ta vie est faite. Pas du tout. Je dois aussi travailler pour assurer financièrement. J’ai donc ouvert un magasin de cycles en 2016. Aujourd’hui, nous sommes dix-huit à y travailler à Hespérange et à côté de Trêves, mais côté luxembourgeois. Nous avons aussi ouvert un restaurant, une brasserie et je suis associé dans une Start Up dont l’activité est la réduction d’émission de CO2."

"Revenir dans le cyclisme pourrait m’intéresser"

Sur le Tour, Andy devise avec Philippe Gilbert, Alberto Contador et tellement d’autres connaissances. S’il explique lui-même être sorti de cette bulle, il y retourne avec plaisir. "Je ne suis pas ici par obligation de travail, mais par passion et besoin de me replonger dans ce milieu", convient-il.

Pourrait-il un jour y revenir ? "Ça commence vraiment à m’intéresser, avoue-t-il. Sans forfanterie, je pense pouvoir apporter une valeur ajoutée, eu égard à mon expérience, à la gestion de la pression, d’un maillot distinctif. Cela dit, je me vois davantage dans la formation de jeunes, même si en plus d’être directeur sportif, on y est aussi entraîneur, psychologue, assistant social. Il me faudrait alors effectuer des choix dans les activités."

Même s’il mise parfois sur un humour un rien provocateur, Andy Schleck tire des leçons de vie de son passage dans le milieu du vélo. Il dit sa gratitude au monde du vélo. Un monde qui a changé.

"On doit toujours pédaler le plus fort pour gagner. Mais le matériel a beaucoup évolué, l’argent est bien plus présent au contraire de l’ambiance. C’est le prix à payer pour gagner tout cet argent. Les premiers d’aujourd’hui ne roulent pas plus vite que nous. Mais le dernier roule bien plus fort qu’à notre époque. La densité de vainqueurs potentiels est plus importante."

Son favori ? Vingegaard

Nous avons évidemment demandé à Andy Schleck qui était son favori entre Pogacar et Vingegaard. "Pogacar et Vingegaard sont deux coureurs très différents. Pogacar roule avec de l’émotion, du panache, avec ses tripes. S’il estime qu’il peut prendre une seconde, il le fait. Vingegaard et son équipe, c’est une machine huilée. Tout est planifié. Les deux façons de courir peuvent mener à la victoire. Je pense que Vingegaard a l’avantage dans la montagne. Six kilos en moins constituent une différence au-dessus de 1800 m d’altitude. Ma préférence va à Vingegaard que je trouve moins fort globalement, même si mon style de coureur ressemble plus à celui de Pogacar."

Andy Schleck, en 2011, en jaune sur le Tour de France.

Un regret ? Les JO de Pékin

"Un de mes regrets, c’est ma mauvaise décision aux JO de Pékin. Nous étions trois en tête avec Rebellin et Sanchez. Ils ne voulaient pas rouler. Dès lors, moi non plus. Cancellara est revenu. Je termine quatrième. En roulant, je décrochais au minimum une médaille de bronze."

Pour le maillot jaune, pas pour Andy Schleck

Andy a toujours pris du recul par rapport au statut de vedette. "Le maillot jaune et tout ce qui vient avec ne doivent pas faire perdre la tête. Au fond, toi, tu restes le même. Comme maillot jaune, j’avais été invité à une conférence de presse à Paris. J’y suis allé en avion privé depuis Luxembourg et ensuite avec chauffeur depuis l’aéroport. Je suis retourné lors d’une autre invitation à ce même rendez-vous, mais je n’étais plus le maillot jaune. J’y suis allé en train puis en métro. Ce n’était pas pour Andy Schleck tout le tralala, mais pour le maillot jaune. Toi, tu n’es finalement que celui qui le porte. Ça te remet en place pareil constat."