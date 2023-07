Jai Hindley veut conserver sa troisième place au Tour de France : “Encore une échappée ? Si j’en ai l’opportunité, oui !”

”Pour l’instant, je vis un Tour de rêve. J’ai déjà gagné une étape et porté le maillot jaune, savoure toujours le leader de la Bora-Hansgrohe. On sait que les deux grands favoris sont en forme et qu’ils roulent super vite, en faisant de gros efforts tous les jours. De mon côté, je fais ma course à mon rythme, en essayant de donner le maximum.”

guillement "Je me sens souvent mieux au fil des jours dans un grand tour."

C’est avec cet état d’esprit qu’il s’est retrouvé dans la bonne échappée lors de la cinquième étape, qu’il a remportée. “Est-ce que je pourrais encore prendre une échappée ? Si j’en ai l’opportunité, oui, mais je sais que ce sera dur quand on voit les écarts au classement général. Je ne suis pas sûr que cela soit possible mais je vais tout faire pour y parvenir.”

Sans la minute 48 qu’il a grappillée sur tous les autres outsiders à Laruns, Hindley serait à la bagarre à coups de secondes avec Carlos Rodriguez, Adam Yates et Simon Yates, qu’il cite logiquement comme ses principaux concurrents pour une place sur le podium. “Il ne faut pas non plus oublier Pidcock qui roule très bien. Car le collectif Ineos peut aussi compter sur l’expérience d’un ancien vainqueur de grands tours en la personne d’Egan Bernal.”

Du plaisir sans pression

La pression, justement, c’est tout ce que Hindley tente d’évacuer, en profitant au maximum de son premier Tour de France. “C’est une course avec beaucoup d’attentes et stress mais je ne m’inquiète pas trop à ce sujet, je tente juste de profiter un maximum. Le simple fait d’être ici et de pouvoir accrocher un dossard, c’est incroyable. J’en ai toujours rêvé. Je sais qu’il reste encore beaucoup d’étapes difficiles, comme le contre-la-montre ou celle du col de la Loze qui sera terrible. Mais dans un grand tour, je me sens souvent de mieux en mieux au fil des jours. J’espère que ça sera une nouvelle fois le cas cette fois et que je vais continuer à prendre du plaisir tout en profitant de l’atmosphère unique du Tour de France.”

Qui, pour l’instant, lui réussit plutôt bien.