L’avis de notre consultant Johan Museeuw après la 10e étape du Tour de France : “Je ne comprends pas Van Aert et van der Poel”

Même dans une journée qui pouvait paraître anodine, Pogacar et Vingegaard se sont fait la bagarre en début d’étape. Avec eux, c’est tous les jours comme ça. Mentalement, chacun veut montrer à l’autre qu’il est présent. Mais ils sont vraiment au même niveau. Ce sera comme ça jusqu’à la fin du Tour.

Je n’ai pas bien compris le mouvement de van Aert et van der Poel à 45 kilomètres de l’arrivée. Pourquoi avaient-ils besoin de faire cette descente à fond ? Ce sont des grands champions, qui se sentent très forts, mais ils doivent aussi s’économiser en vue de la suite du Tour, qui est encore long. Ils aiment faire le spectacle mais ils doivent encore tenir deux semaines à ce rythme.

Dans l’échappée, Neilands était le plus fort et a plutôt bien joué le coup. Mais le groupe de cinq s’est entendu derrière lui et est revenu. Dans le sprint, Bilbao était le plus fort mais Zimmermann a fait une erreur de braquet. Son braquet était trop gros à emmener après une telle journée, avec la fatigue et la chaleur. C’est clairement le genre de journée qui va lancer des traces dans le peloton, bien plus qu’une étape de montagne où une bonne partie du peloton termine à son rythme dans le gruppetto.