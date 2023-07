Mais le coureur de la Jumbo-Visma se souvient aussi de 2021, lorsqu’il avait attendu la deuxième semaine pour débuter sa récolte avec une victoire à Malaucène, après deux ascensions du Ventoux, lors de la 11e étape, et deux autres succès obtenus lors du dernier week-end.

Il n’y a donc pas de quoi paniquer, même si la frustration d’être passé proche de la victoire à trois reprises (à San Sebastian, Bayonne Limoges) doit encore chatouiller ses pédales. D’autant plus que trois étapes plutôt propices se présentent à lui. Avec deux étapes de moyenne montagne promises aux échappés, mardi et jeudi, et un possible sprint mercredi, qui pourrait sourire aux costauds puisque les coureurs devront digérer près de 2000 mètres de dénivelé positif avant de se présenter dans la dernière ligne droite.

Wout devra prendre l’échappée

Ce mardi, sur les routes d’Issoire, tout porte à croire que l’échappée se disputera la victoire. Les premiers kilomètres de l’étape sont suffisamment difficiles pour propulser les baroudeurs les plus costauds à l’avant de la course. Et il n’y aura pratiquement aucun mètre de plat, ce qui compliquera la tâche des équipes qui voudront organiser la poursuite en tête de peloton. D’ailleurs, il y a fort à parier qu’aucun sprinter ne demandera à ses équipiers de s’y coller puisqu’ils voudront garder des forces pour mercredi.

Heureusement pour Wout van Aert, l’étape n’est pas assez difficile pour occasionner une nouvelle explication entre Vingegaard et Pogacar. Le Belge devrait donc avoir carte blanche et on risque de le voir attaquer dès les premiers kilomètres, surtout avec une ascension de 3e catégorie prévue dès le départ. Reste à savoir qui lui emboîtera le pas. Sur le Tour 2022, on l’a parfois vu s’esseuler très tôt à l’avant de la course car les autres baroudeurs se savaient battus s’ils l’accompagnaient.

Si un grand groupe de baroudeurs se forme, avec des noms évidents comme ceux que sont van der Poel, Mohoric, Cort, Skjelmose ou Madouas, il faudrait alors que le Belge ait le droit d’emmener un équipier avec lui à l’avant de la course. Un gars comme Dylan van Baarle pourrait sans doute l’aider à ne pas devoir assumer tout le poids de la course sur le plan tactique, dans les derniers kilomètres. Mais l’équipe néerlandaise osera-t-elle se “découvrir” de la sorte, alors que des orages sont annoncés en fin de journée et que le profil de l’étape exigera beaucoup de vigilance de la part du maillot jaune Jonas Vingegaard ? Les fortes chaleurs (plus de 35 degrés) pourraient également inciter l'équipe du leader à la prudence.

Ce qui est certain, c’est qu'une victoire pourrait complètement libérer Wout van Aert alors qu’un nouvel échec risquerait de semer le doute avant deux nouvelles étapes importantes pour lui.