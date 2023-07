Il fallait se brancher tôt pour apprécier le spectacle, mardi. On sait qu’un lendemain de journée de repos est souvent piégeux et on savait que la bagarre pour l’échappée serait rude. Mais de là à voir Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE Emirates) se retrouver en tête de course avec plus de 30 secondes d’avance sur le peloton, il y a un pas qu’on n’aurait pas osé franchir.

Les sprinteurs ont probablement maudit les deux favoris au classement général, surtout Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) et Caleb Ewan (Lotto Dstny). Ils ont été lâchés dès les premières bosses d’une étape qui ne comptait pas un mètre de plat (et ils ont terminé à plus de 34 minutes du vainqueur, dans les délais).

Finalement, les choses sont plus ou moins rentrées dans l’ordre après deux heures de course, pour le plus grand bonheur de David Gaudu (FDJ) et Romain Bardet (Team DSM). Piégés en début de course, les deux Français auraient perdu énormément de temps si le peloton n’avait pas (un peu) temporisé. Ouf.

Neilands le plus fort, Bilbao le plus malin

Tout le monde voulait être dans l’échappée, ce mardi, et sa formation a été musclée. Des coureurs comme Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ou Ben O’Connor (AG2R Citroën) avaient coché cette étape et sont parvenus à être à l’avant. Mais à quel prix. Leurs gros efforts consentis dans la première partie d’étape leur ont coûté la victoire.

Dans cette situation passionnante, les plus frais se nommaient Krists Neilands (Israël – Premier Tech) et Pello Bilbao (Bahrain). Le premier – qui semblait être le plus fort – a tenté de s’esseuler dans la dernière bosse mais il a été repris à trois kilomètres du but, par un groupe de contre qui collaborait. Et au sein de ce groupe, Bilbao a été le plus rapide au sprint. Il réalise par la même occasion une très belle remontée au classement général. En récupérant trois minutes sur les favoris, il se replace à la cinquième place. Le revoilà dans la course au podium.

”Je dédie cette victoire à Gino Mäder”, a expliqué un Bilbao pris par l’émotion après l’arrivée, en hommage à son équipier décédé lors du Tour de Suisse.

Le coup dans l’eau de Wout van Aert et Mathieu van der Poel

Cités parmi les grands favoris de cette étape pour baroudeurs, Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ont fait un peu trop chauffer le moteur en première partie de course. Après la temporisation du peloton, ils ont tenté une attaque… en duo, dans une descente.

La paire, qui se connaît évidemment très bien, a compté jusqu’à 35 secondes d’avance sur le peloton maillot jaune avant d’être reprise. Un coup dans l’eau difficile à comprendre car il a forcément coûté de l’énergie à deux hommes qui ne s’économisent pas beaucoup depuis le départ de la Grande Boucle.

