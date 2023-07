Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 11 juillet… 1993: la première victoire de Lance Armstrong

Il a quasiment été effacé des livres d’histoires du Tour de France. Pourtant, Lance Armstrong restera à vie lié à la Grande Boucle. L’Américain voulait voler trop près du soleil, il s’y sera brûlé les ailes. L’histoire était pourtant belle. Trop belle. Elle a commencé avec son beau maillot de champion des Etats-Unis, pour sa première participation au Tour, en 1993. Lors de la 8e étape, Armstrong remporte la bataille menant de Châlons-sur-Marne à Verdun, longue de 184,5 kilomètres. Le (futur) Boss règle au sprint un petit groupe où on retrouve notamment Stephen Roche, Ronan Pensec et Raul Alcala. Le Texan devient alors à 21 ans, 9 mois et 23 jours l’un des plus jeunes vainqueurs d’étape de la Grande Boucle, après la deuxième guerre mondiale. “Cette victoire signifie beaucoup pour moi et c’est l’un des plus beaux jours de ma vie”, déclarait l’Américain.