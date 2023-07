”Breaking News” : Jumbo Visma se moque, Wout Van Aert veut discuter avec Skjelmose après la rumeur

Une information démentie rapidement par Wout Van Aert après la course. De son côté, le coureur danois a tenu à s’excuser auprès du coureur et de l’équipe Néerlandaise avant l’étape de ce mercredi. “Nous en avions parlé durant la réunion d’équipe. J’ai ensuite dit dans une interview à la télévision danoise que Jumbo-Visma donnerait tout pour van Aert comme il rentrerait à la maison. C’était stupide de ma part et je présente mes excuses”, a déclaré le coureur danois.

Dans une story ce mercredi matin, Grischa Niermann, directeur sportif de Jumbo, était d’humour chambreur. “Il est toujours là”, a-t-il partagé avec une image de Wout Van Aert et un titre Breaking News.

”Ma famille a reçu des messages, il est plus sage de parler de la course”

Avant le départ de la onzième étape ce mercredi, Wout Van Aert a encore réagi à cette rumeur. “Je suis toujours là et ce n’est pas une surprise pour moi. Je suis d’autant plus heureux que tout se passe bien à la maison”, a-t-il commencé. “Il s’est déjà excusé dans toutes les langues”, a-t-il surenchéri. “Je vais lui demander aujourd’hui d’où cela vient. Ce n’est pas agréable de terminer l’étape comme ça, avec toutes ces questions. Pour moi, c’est le moins grave, mais ma famille a également reçu beaucoup de messages. Beaucoup de gens ne pensent pas à cela. Il est plus sage de parler de soi.”

Heureusement, aujourd’hui est un autre jour. Et il espère faire mieux que lors de cette dixième étape. “J’espère me sentir mieux qu’hier et peut-être que j’essaierai de participer au sprint”, a-t-il déclaré.