Ce que Jasper Philipsen réussit depuis le début de ce Tour de France est assez exceptionnel. Il a déjà trois victoires d’étapes dans sa besace et se verra encore offrir plusieurs opportunités de lever les bras d’ici à l’arrivée sur les Champs-Élysées. Le public ne mesure pas toujours bien l’importance de la dimension mentale du sprint et de la confiance que celle-ci peut y jouer. Cavendish ou autrefois Kittel ou Greipel, ce n’est pas un hasard si on assiste si souvent à une forme de loi des séries sur la Grande Boucle : le succès appelle le succès et ôte les doutes ou les interrogations qui habitent parfois les spécialistes de la dernière ligne droite dans les ultimes kilomètres. Depuis le début de ce Tour, Philipsen a démontré qu’il était le meilleur sprinteur du monde actuellement et il est donc davantage certain de sa force. Il a également constaté que son train fonctionnait à la perfection. Je crois qu’il faut pratiquement remonter à l’époque Cipollini pour trouver trace d’une équipe qui a le pouvoir d’étirer à ce point le peloton avant de mettre son leader sur orbite. C’est assez impressionnant. Je m’entends bien avec l’actuel porteur du maillot vert et je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec lui dans le peloton. Jasper est vraiment un bon mec, qui ne se prend pas trop au sérieux et aime rigoler quand la situation de course le permet. On se ressemble sur ce point mais aussi un peu sur le vélo je crois, même si je n’ai évidemment pas encore prouvé les mêmes choses à pareil niveau. Faire deuxième de Paris-Roubaix et remporter des sprints sur le Tour de France, cela démontre bien qu’il est possible de briller sur les classiques comme par sa pointe de vitesse dans le cyclisme actuel. Le coureur de chez Alpecin-Deceuninck possède toutefois davantage l’instinct du sprinter que moi, un point sur lequel je continue de travailler.

À lire aussi

Philippe Gilbert, mon premier souvenir jaune

Les cérémonies protocolaires du Tour de France ont ravivé mes premiers souvenirs de la Grande Boucle. Quand je fouille dans ma mémoire et recherche les images teintées de jaune de mon enfance, ce sont celles de Philippe Gilbert vainqueur au Mont des Alouettes qui me reviennent. Je le vois encore prendre le temps de célébrer son succès devant Cadel Evans. Je me souviens aussi que Cancellara avait essayé d’attaquer. Je n’avais que neuf ans en 2011 mais les souvenirs sont encore nets.

La série Netflix est très scénarisée

J’ai regardé la série Netflix consacrée au Tour de France ces derniers jours. Coureur moi-même, je ne peux pas dire avoir été surpris sur les coulisses de la vie d’une équipe mais j’imagine bien que ce type de documentaire peut avoir le pouvoir d’attirer un nouveau public vers le cyclisme. Si c’est une porte d’entrée pour faire découvrir notre discipline, c’est évidemment très bien. Je regrette cependant que ce soit parfois un peu trop scénarisé. L’opposition entre Vingegaard et van Aert est par exemple grossie. C’est dommage que la réalité stratégique de la course ne soit pas rendue plus fidèlement. Mais c’est un avis d’initié et pas celui du grand public à qui le produit est davantage destiné.

Que la montagne est belle dans le Stelvio !

Arnaud De Lie est toujours en stage en altitude à Livigno. ©D. R.

Je suis toujours actuellement engagé dans un stage en altitude à Livigno qui doit m’aider à construire ma condition dans la perspective du Tour de Wallonie, la prochaine course à mon calendrier. Nous avons monté le volume et l’intensité de nos sorties avec des sorties flirtant désormais avec les cinq heures et demie. Lundi, nous sommes allés gravir le Stelvio dont le sommet culmine à un peu plus de 2 700 m. Il s’agit de l’un des cols les plus mythiques d’Italie où les vues sont réellement à couper le souffle. Les lacets qui serpentent à flanc de rocher par endroits, la nature sauvage dans un environnement singulier : que la montagne est belle ! À l’entraînement, c’est un vrai plaisir de monter des cols comme celui-là car on a le temps de profiter des paysages.