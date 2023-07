La question du jour au Tour de France : Wout van Aert va-t-il remporter une étape d’ici l’arrivée à Paris ?

OUI. Peut-il en être autrement ? Un Tour de France sans victoire de Wout van Aert, ce n’est plus arrivé depuis 2018. Et vu la forme que tient en ce moment le Belge, il semble impensable que ce ne soit pas le cas en 2023, même si 10 étapes et autant d’occasions de gagner se sont déjà écoulées.