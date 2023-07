L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke après la 11e étape du Tour de France : “Face aux sprinteurs, van Aert ne gagnera pas”

On a vu Soudal Quick-Step mettre tout en œuvre pour Fabio Jakobsen, ce mercredi, mais le sprinteur néerlandais souffre d’un gros déficit mental depuis sa blessure. Et physiquement, il est cuit. Au vu du menu des Alpes, il ne finira pas le Tour de France. Il n’a pas récupéré des étapes difficiles des derniers jours.

"Si van Aert abandonne, ce serait un gros coup dur pour Vingegaard."

Durant le sprint, van Aert a une nouvelle fois été enfermé. Il est un ton en dessous dans les étapes de purs sprinteurs. Mais quand il devra se battre avec un groupe réduit et que les sprinteurs seront lâchés, comme ce fut le cas à San Sebastian, il aura encore sa chance. Peut-être dès ce jeudi.

Je m’interroge aussi sur son possible abandon en cas d’accouchement de sa femme. Il a annoncé la couleur avant le Tour et en a avisé ses patrons, avec qui il a visiblement un accord. Mais je trouve cela risqué si Vingegaard est toujours dans la même position. Avec Kuss, van Aert est l’allié le plus important du maillot jaune en montagne. Sans lui, ce n’est pas la même chose, tactiquement. Sans van Aert, Jumbo prendrait un risque.

On a vu Jordi Meeus être touché par le bras d’un spectateur qui tendait son smartphone. On voit des gens avec leur smartphone du kilomètre zéro jusqu’à l’arrivée. Steff Cras a d’ailleurs été victime de cela. Le danger est réel et il faudrait expliquer aux gens qu’ils ne peuvent pas filmer, même si cela paraît impossible. Un jour, un favori se fera bousculer dans un col. Le public doit être plus discipliné.”