Tour de France: Jasper Philipsen veut enchaîner (Direct à 15h30)

180 kilomètres entre Clermont-Ferrand et Moulins sont au programme de la 11e étape du Tour de France, ce mercredi. Avec "seulement" 1870 mètres de dénivelé positif et des températures plus clémentes que la veille (autour de 25 degrés alors que le mercure approchait les 40 ce mardi), le peloton pourrait retrouver un peu de sérénité et un scénario de course plus conventionnel.