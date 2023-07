Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 12 juillet… 1971: le jour où Merckx refusa le maillot jaune

Le 12 juillet 1971, entre Revel et Luchon, Merckx attaque plusieurs fois mais Ocana répond. Et puis arrive le col de Menté. Les conditions sont dantesques, l’orage tonne. Merckx risque le tout pour le tout et se donne à fond entre pluie, grêle et coulées de boue. Le Belge part tout droit dans un virage mais arrive à repartir. Luis Ocana, dans la foulée, chute également. Mais l’infortuné Espagnol est touché par Joaquim Agostinho, puis Joop Zoetemelk, dont les freins ne fonctionnent plus. Coup de grâce pour Ocana, contraint à l’abandon. Merckx ne connaît pas les malheurs rencontrés par son adversaire et se donne à fond jusqu’à l’arrivée où il apprend comment il a récupéré le maillot jaune… qu’il refuse de porter le lendemain. “Je ne me réjouissais pas de son accident. Loin de là. J’étais même effondré, assurait Merckx des années plus tard. Les jeux étaient loin d’être faits, je voulais le battre à la régulière. Un maillot jaune, ça se gagne au mérite, pas avec la douleur et la malchance des autres. Si un type tombe, tu ne ramasses pas son maillot par terre.”

L'image terrible d'Ocana qui sera contraint à l'abandon et évacué en hélicoptère.