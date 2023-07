Et de quatre. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, au sprint, sa quatrième victoire d’étape du Tour de France 2023. Il porte son total à six, après ses deux victoires l’an passé. La nuance avec ses précédentes victoires ? Cette fois, le maillot vert n’a pas eu besoin de Mathieu van der Poel pour l’emporter. MVDP était un peu malade et n’a pas joué son rôle de poisson-pilote. Cela n’a pas empêché Philipsen de s’imposer en solo, au nez à la barbe de ses concurrents, qui commencent à désespérer.

”C’est un Tour de rêve jusqu’à présent. Sans Mathieu, c’est un peu plus dur, mais j’ai pris la bonne roue avec Groenewegen”, a précisé le vainqueur.

S’il n’a pas été acteur de la course (il n’a pas non plus donné d’interview avant la course), c’est parce que MVDP est un peu malade. “Il a un rhume mais je pense aussi qu’il en a gardé sous la pédale en prévision de l’étape de demain, qui sera une belle opportunité pour lui”, a ajouté Philipsen à propos de son équipier.

Encore une déception pour van Aert

Présent dans l’emballage final pour jouer la gagne, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a terminé à une décevante neuvième place. Le Belge et son poisson-pilote Christophe Laporte se sont (encore une fois) fait enfermer dans le final.

”J’aimerais être déçu mais je n’ai même pas eu l’opportunité de sprinter”, a réagi WVA.

S’il aura une belle opportunité d’aller dans l’échappée ce jeudi, van Aert commence à trouver le temps long et espère ne pas terminer le Tour de France sans victoire. Ce serait la première fois depuis 2018.

Meeus heurté par un spectateur

Onzième de l’étape, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) a dû interrompre son sprint après avoir été heurté par le bras d’un spectateur, qui tendait son smartphone pour filmer le sprint. Le Belge a évité le pire, mais est parvenu à rester sur son vélo, lors d’un final nerveux.

La pluie s’est invitée

Après la canicule, mardi, les coureurs ont eu droit à la pluie, ce mercredi. Cela a rendu le final dangereux, sur une chaussée humide. Malgré la nervosité et les quelques frayeurs de certains, aucune chute n’a été à déplorer. Fort heureusement.