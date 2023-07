Erik Zabel dévoile le secret de l’imbattable Philipsen sur le Tour de France : “Il construit ses victoires… en montagne”

1. Jasper Philipsen est-il le meilleur sprinter du monde ?

”Avec quatre succès sur les cinq sprints massifs auxquels nous avons assisté sur ce Tour, comment dire le contraire… (rires) Il est, et de très loin, le meilleur sprinter du monde actuellement. L’incroyable boulot abattu par Mathieu van der Poel dans un rôle de poisson-pilote de luxe jusqu’ici avait laissé penser à certains qu’il était presque facile de conclure ensuite. Mais encore fallait-il être capable de suivre son sillage ! Si les trois premiers succès de Philipsen relevaient de la démonstration collective, sa victoire de mercredi à Moulins est sans doute la plus impressionnante d’un point de vue purement individuel. Même s’il s’est retrouvé à trois reprises dans une position tangente, il a été capable à chaque fois de rétablir la situation pour se dégager la voie vers la victoire. Est-il au même niveau que Mark Cavendish il y a deux ans ou Marcel Kittel lors de ses grandes années ? Je trouve toujours bien trop hasardeux de comparer les époques…”

2. Quelle est la clé de sa domination sur ce Tour ?

”Vitesse, placement, instinct : Jasper réunit le mix parfait du finisseur. Mais au risque de vous surprendre, je crois que c’est sur un tout autre terrain qu’il construit l’essentiel de ses succès : la montagne. Il est bien plus à l’aise lorsque la route s’élève que des coureurs comme Jakobsen ou Groenewegen pour n’en citer que deux. Cette capacité à avaler le dénivelé positif sans trop puiser dans ses réserves lui offre un surplus de fraîcheur dans un dernier kilomètre où cette composante est souvent essentielle. Pour poursuivre dans ma logique, je pense ainsi que le Grand Départ du Pays basque et les deux premières étapes extrêmement difficiles tracées sur le territoire espagnol ont servi ses intérêts dans la perspective du premier emballage final à Bayonne. Ce n’est sans doute pas une bonne nouvelle pour ses adversaires à l’approche des Alpes… (rires) Et la même logique pourrait s’appliquer à l’étape extrêmement difficile tracée dans les Vosges à la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées.”

guillement "Philipsen est presqu'intouchable actuellement!"

3. Comment est-il possible de le battre ?

”Très sincèrement, et humblement, je dois vous avouer que je ne vois pas de solution… Il m’apparaît pratiquement intouchable même si la magie du sport tient précisément dans le fait que personne n’est jamais imbattable. Le train de la Alpecin-Deceuninck ne l’a pas porté dans le dernier kilomètre comme à l’accoutumée à Moulins, et cela ne l’a pas empêché de lever les bras. Votre question torture déjà les esprits d’une bonne cinquantaine de techniciens actuellement aux côtés des rivaux du Belge sur le Tour et personne n’a encore trouvé la réponse. C’est dire que l’équation est plutôt compliquée… L’équipe des frères Roodhooft manœuvre de manière très intelligente car elle ne prend jamais les commandes trop tôt, mais parvient tout de même à ne pas laisser de réelle marge de manœuvre à la concurrence.”

Erik Zabel reste un suiveur très attentif des tribulations du peloton. ©D. R.

4. Le maillot vert est-il déjà dans la poche ?

”C’est un cliché du Tour de France qui vaut aussi pour le maillot vert, mais il convient de ne jamais crier victoire tant qu’on n’a pas franchi la ligne d’arrivée des Champs-Élysées. Tellement de choses peuvent se produire… Je ne vois cependant pas bien qui pourrait l’inquiéter. Jasper est un coureur très différent de Peter Sagan, qui a été un formidable ambassadeur de cette tunique distinctive, ou de Wout van Aert, mais je ne le qualifierais pas de pur sprinter. Il sait faire tellement d’autres choses… Quand vous terminez deuxième de Paris-Roubaix comme il l’a fait lors du dernier printemps, vous êtes capable de remporter des grandes classiques. Le talent de Philipsen a plusieurs facettes, et il ne faut surtout pas qu’il s’enferme dans un carcan trop étroit !”