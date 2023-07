La question du jour au Tour de France : les autres équipes de sprinteurs doivent-elles encore rouler avec Alpecin-Deceuninck ?

Mais les autres équipes ne vont pas arrêter de rouler pour autant. N’en déplaise à Matis Louvel. “Les équipes de sprinteurs qui ne laissent que deux minutes alors qu’on est trois, ça tue un peu la course. il y a quatre équipes qui roulent alors que ça fait quatre sprints qu’elles se font tordre par le même coureur. C’est leur problème mais ce n’est pas très motivant”, a-t-il expliqué, frustré, après l’étape de mercredi, lors de laquelle il était à l’avant.

Le Français de la formation Arkéa-Samsic marque un point mais il ne doit pas oublier que la carte du sprinteur est la carte principale de nombreuses équipes, sur ce Tour de France. On pense à Jayco AlUla avec Dylan Groenewegen (deuxième ce mercredi) ou à la Bahrain avec Phil Bauhaus (trois tops 3 depuis le début du Tour), qui sont proches d’une victoire. Pour des formations comme Lotto Dstny et Soudal Quick Step, c’est plus discutable tant leurs sprinteurs, Caleb Ewan et Fabio Jakobsen, semblent fatigués et hors du coup.

Deux solutions : une échappée fleuve… ou le coup du kilomètre

On le sait : il est pratiquement impossible qu’une échappée remporte une étape dédiée aux sprinteurs, au Tour de France. À moins qu’elle soit fleuve mais ce scénario est exclu lors de chaque début d’étape par de nombreuses formations, qui auraient pourtant une carte à jouer dans ce genre de scénario. Autre possibilité ; faire le coup du kilomètre, mais il se raréfie. Christophe Laporte est le dernier à l’avoir réussi, en 2022. Mais le Français est à classer dans la catégorie des… sprinteurs.

Habituellement, plus on avance dans la course, plus l’impossible devient possible (qu’une échappée s’impose sur une étape plate) … mais pas quand c’est toujours le même coureur qui gagne, comme cette année. Trop d’équipes veulent voir réussir leur objectif principal du Tour : voir leur sprinteur lever les bras d’ici Paris et elles vont continuer à faire la chasse aux échappées. N’en déplaise aux spectateurs, qui s’amusent moins lors de ces étapes…