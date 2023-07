L’avis de notre consultant Axel Merckx après la 12e étape du Tour de France : “Il a manqué deux kilomètres à van der Poel”

La victoire d’Ion Izagirre, c’est celle de l’expérience. C’est un trentenaire et il a bien joué le coup. On s’est posé la question de savoir s’il jouait le rôle d’équipier pour Guillaume Martin. Finalement, il a eu le flair d’attaquer au bon moment, quand ça se regardait. Et il a eu les jambes pour effectuer les 30 derniers kilomètres en solitaire. Et la présence de Martin dans le groupe de poursuite l’a bien aidé.

C’était encore une étape très excitante à regarder, avec des attaques à tout-va. Il fallait du coffre et un gros moteur pour être à l’avant ce jeudi. On a vu van Aert essayer et van der Poel et Alaphilippe être dans le bon groupe. Aucun d’eux n’a encore gagné sur ce Tour mais ils ont tout de même du mérite.

guillement "S'il avait été à l'avant, van Aert aurait eu de grandes chances de gagner"

On voit que Wout van Aert a la bonne condition mais il est un peu tributaire de son tempérament. Tout le peloton sait qu’il marche fort et qu’il faut se méfier dès qu’il est dans un coup. On fait très attention à lui et tout le monde le regarde. Le fait d’être dans l’équipe du maillot jaune ne l’aide pas non plus. Mais s’il était parvenu à être à l’avant ce jeudi, il aurait eu de grandes chances de gagner.

Pour van der Poel, il a manqué deux kilomètres. S’il avait basculé avec Izaguirre en tête du dernier col, le duo se serait joué la victoire. Quant à Alaphilippe, il faut lui reconnaître un tempérament de guerrier, même s’il est sorti un peu tard avec Stuyven. Cela lui a coûté un gros effort pour rentrer et cela s’est payé cash dans le final. Ce n’est pas le Julian Alaphilippe d’il y a quelques années mais il faut saluer cette capacité à ne rien lâcher. Avec l’abandon de Jakobsen, il est l’atout principal de Soudal Quick-Step en cette fin de Tour.