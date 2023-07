Peter Sagan traverse le Tour de France comme une ombre

À 33 ans, il n’est décidément plus que l’ombre de lui-même. Depuis le 26 juin 2022 et son sacre de champion de Slovaquie, Peter Sagan n’a plus gagné une course. L’homme aux 121 victoires professionnelles, triple champion du monde et septuple maillot vert du Tour de France semble traîner sa misère dans l’anonymat du peloton. Depuis le départ de Bilbao, son meilleur résultat est une huitième place mercredi à Moulins. L’ancien champion ne semble pas plus s’en faire que ça.