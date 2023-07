Toujours pas de victoire d’étape sur le Tour de France 2023 : la peur du vide chez Soudal Quick-Step

”Cette étape était une belle opportunité pour les sprinters mais ce n’était tout simplement pas le jour de Fabio, confiait Tom Steels, le directeur sportif de la formation belge. Force est de constater que les séquelles de sa chute à Nogaro (4e étape) sont plus importantes que ce que nous avions initialement imaginé. Notre sprinter souffre vraiment beaucoup dans les ascensions, ne dort pas bien et est actuellement incapable d’atteindre ses niveaux de puissance habituels. Ce n’est pas une bonne nouvelle alors que les Alpes s’annoncent, mais nous tentons de rester positifs : nous prendrons les choses au jour le jour.”

Atone depuis le Grand Départ de Bilbao, l’équipe de Lefevere prendra ce jeudi le départ de la douzième étape du Tour de France sans avoir encore levé les bras : une première depuis 2012, année lors de laquelle elle n’avait d’ailleurs engrangé aucun succès sur la Grande Boucle. Si, depuis 2014, les Quick-Step avaient toujours fait mouche lors des cinq premières journées du Tour, on s’efforce de garder le moral. “On se battra jusqu’aux Champs-Élysées pour aller chercher une victoire”, lançait Steels en chef d’une meute de Loups meurtris. “La journée de repos m’a fait plus de mal que de bien”, lâchait ainsi Jakobsen.

Sans véritable grimpeur dans ses rangs, les Soudal Quick-Step pourraient être tentés de faire tapis sur l’étape de ce jeudi tracée dans les vignes du Beaujolais et qui pourrait sourire, sur papier, à un Julian Alaphilippe en pleine possession de ses moyens. Histoire d’éviter la peur du vide avant le retour de la montagne…

