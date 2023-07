Tour de France: Tiesj Benoot 4e et Victor Campenaerts 10e, déçus de la tournure des évènements

"Je dois me contenter de la 4e place, et j'ai reçu ma chance, mais c'était vraiment très difficile de faire la différence", a confié Benoot au micro de Sporza. "Cofidis a bien joué le coup et c'est bien pour eux. Je suis déçu, j'espérais un meilleur résultat ici."

Victor Campenaerts a lui terminé 10e et espérait aussi pouvoir faire quelque chose dans cette étape difficile de moyenne montagne. "Cela a pris tellement de temps de voir l'échappée se former que tu sais que ce sera un groupe vraiment fort à l'avant", a commenté le coureur Belge dans un communiqué de son équipe Lotto Dstny. "J'ai essayé de tenir le coup et espéré que ce groupe arrive ensemble dans la dernière montée. Malheureusement ce ne fut pas le cas, et il ne me restait plus qu'à faire un contre-la-montre pour la 10e place. Un jour comme aujourd'hui, c'est tout donner depuis le départ et c'est celui-ci qui parvient à souffrir le plus qui gagne".