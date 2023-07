"Avec l'équipe, nous avons décidé de prendre un peu de temps pour se reconcentrer et travailler en vue du Tour d'Espagne", a écrit Cras sur Twitter. Le grimpeur de 27 ans a également remercié le public pour les messages de soutien qu'il a reçus au cours des derniers jours. "Cela signifie beaucoup pour moi et pour ma famille."

Steff Cras avait chuté le 8 juillet dernier, sur la 8e étape du Tour de France, et avait dû abandonner dans la foulée. Il était alors 13e au classement général, et Belge le mieux classé dans celui-ci. Cras est tombé à la suite d'un mouvement d'un spectateur imprudent, qui voulait prendre une photo. Le natif de Geel n'a subi aucune fracture, mais il a néanmoins quelques contusions et écorchures.

Cras s'en était pris au spectateur en question sur Twitter, en écrivant que ce dernier n'avait "aucun respect pour les coureurs", et qu'il devait "se sentir vraiment coupable. Je dois quitter le Tour à cause de toi", avait-il conclu.

Ce sera la 4e participation de Steff Cras à la Vuelta. Il y a roulé son premier Grand Tour en 2019 et a fini 76e, avant de signer une 20e place au classement général en 2021 pour finir meilleur Belge. L'année dernière, il a dû abandonner rapidement après une chute lors de la 2e étape.