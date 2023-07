La question du jour au Tour de France : le maillot jaune Vingegaard est-il trop nerveux ?

À lire aussi

Depuis le début du Tour de France 2023, Jonas Vingegaard est souvent acteur de la course, même quand les étapes ne le concernent pas spécialement. Ce mardi et ce jeudi, lors d’étapes dédiées aux baroudeurs, on l’a vu se retrouver à l’avant et même… contrer certains coups, ce qui est très inhabituel pour un maillot jaune. Et lors des étapes de sprint, on le voit souvent très (trop ?) à l’avant pour tenter d’éviter au maximum le risque de perte de secondes.

Est-il pour autant nerveux ? On écrira plutôt qu’il est rigoureux. En collant Pogacar en début de Tour (sans le relayer) et en étant à l’avant du peloton plus souvent qu’à son tour, Vingegaard a sans doute trouvé une manière de se rassurer. Plus il est devant, mieux il semble se sentir.

Une bagarre à la seconde ne permet jamais un relâchement

Ce comportement va de pair avec le duel auquel le vainqueur du Tour 2022 se livre avec le vainqueur du Tour 2021. Il ne faut pas oublier que 17 petites secondes séparent les deux hommes au classement général. Dans ce genre de circonstances, chaque moment de course peut être décisif. Une bordure, un sprint bonifications loupé ou une cassure dans un final peuvent avoir des conséquences énormes sur la victoire finale. En ce sens, la manière de courir du Danois apparaît comme particulièrement adaptée aux circonstances.

Même si de l’extérieur, cela peut être interprété différemment, Vingegaard et la Jumbo gèrent, pour l’instant, plutôt bien leur Tour de France. Reste à savoir si cela continuera de la sorte jusqu’aux Champs-Élysées.