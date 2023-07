Le patron d'Israël - Premier Tech allume Chris Froome : “Comment pourrions-nous dire que nous en avons eu pour notre argent ?"

À lire aussi

Non sélectionné sur le Tour de France, Chris Froome a eu beaucoup de mal à accepter cette nouvelle. Il ne l’a d’ailleurs pas caché dans une vidéo postée sur Youtube. “J’avais travaillé tellement dur pour en arriver-là. Ça a été une très grosse déception de ne pas être retenu dans l’équipe. J’avais vraiment l’impression que je m’étais remis sur de bons rails. Je sentais que physiquement j’étais prêt.”

Visiblement, ce point de vue n’est pas du tout partagé par Sylvan Adams. Le propriétaire de la formation Israël - Premier Tech a rapidement réagi. Et il n’a pas pris de gants pour évoquer la situation du Britannique. “Quel gars ici dans cette équipe aurions-nous dû laisser à la maison pour donner à Chris une place qu’il n’a pas gagnée ?”, questionne-t-il sur le site cyclingweekly.com. “Ces gars-là ont mérité leur place et je me sens bien avec l’équipe que j’ai amenée ici. Chris, je le sais, était déçu mais il a compris la décision. Mais bien sûr, il était triste car dans son cœur, il croyait qu’il pourrait éventuellement venir ici sur le Tour de France.”

Un salaire énorme... pour de mauvais résultats

Selon plusieurs sources, Froome gagne près de cinq millions par an du côté de l’équipe israélienne. Des émoluments bien trop élevés selon Adams. “Comment pourrions-nous dire que nous en avons eu pour notre argent ? Nous avons signé Chris pour être le leader de notre équipe sur le Tour de France et il n’est même pas là, donc cela ne peut pas être considéré comme un bon rapport qualité-prix.”

Arrivé en 2021, soit un an et demi après avoir subi une grave blessure au Dauphiné, il peine à retrouver son meilleur niveau. “Nous avons été très innovants en le ramenant et en l’aidant”, poursuit Adams. “Je ne pense pas qu’il se serve de sa blessure comme excuse. Mais ses performances actuelles n’ont rien à voir avec cela d’après ce que j’ai compris”, a-t-il expliqué, évasif.

Entre les lignes, on devine donc que le problème serait plus d’ordre mental. Arrivé en 2021, Froome était perçu comme un pari par le propriétaire de la formation. Selon lui, force est de constater qu’il est raté. “Nous avons pris un risque”, reconnaît-il. “Nous avions engagé le meilleur coureur de sa génération. En tant que petite équipe, je voulais prendre le risque de miser sur lui pour jouer un rôle dans le Tour. Chris n’est pas un panneau publicitaire ou un élément d’une stratégie de relations publiques. Il devait être notre leader dans le Tour. Mais cela ne s’est pas produit.”

Âgé de 38 ans, le Britannique est forcément plus près de la fin que du début de sa carrière. En fin de contrat, la question de la suite se pose. “Je suis très respectueux envers Chris. Il est quadruple vainqueur du Tour. Je respecte ses réalisations passées, mais si vous voulez faire partie de l’équipe du Tour de cette année ou de l’équipe du Tour de l’année prochaine, nous nous moquons de ce que vous avez fait il y a sept ans, nous nous soucions de ce que vous avez fait cette année et vous devez mériter votre place', a conclu le milliardaire israélo-canadien.

De quoi le pousser vers la sortie ? Rien n’est moins certain. Froome a déjà expliqué qu’il voulait courir jusqu’à 40 ans.