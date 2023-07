Les habitués du Grand Colombier : Majka, Barguil et Pogacar y sont déjà passés au sommet avec bonheur

Avec ses 17,4 kilomètres à 7,1 % de moyenne et ses passages à 12 %, ce col classé hors catégorie a une histoire récente avec le Tour. Il a été escaladé pour la première fois par les coureurs de la Grande Boucle il y a un peu plus de dix ans. C’était en 2012. Son histoire est tellement récente que tous les coureurs qui sont passés en tête du col du Grand Colombier sont dans le peloton actuel. Même si un d’eux est… sur la moto, en la personne de Thomas Voeckler, consultant pour France Télévisions et vainqueur de l’étape qui démarrait à Macon et qui se terminait à Bellegarde-sur-Valserine, en 2012.

Voeckler est le premier à être passé en tête du Grand Colombier dans l'histoire du Tour.

Les autres qui sont passés en tête du Grand Colombier ? Rafal Majka (UAE Emirates), Warren Barguil (Arkéa-Samsic) et Tadej Pogacar (UAE Emirates). Voici leur histoire avec cette montée parfois comparée au Mont Ventoux du Jura.

Majka y a gagné le maillot à pois en 2016

17 juillet 2016. La 15e étape du Tour entre Bourg-en-Bresse et Culot est destinée aux baroudeurs. Un certain Thomas Voeckler est présent dans l’échappée, tout comme Julian Alaphilippe ou Rafal Majka. Ce dernier s’isole en tête au sommet du Grand Colombier, avant de former un duo avec Jarlinson Pantano dans la descente.

Le duo ira jusqu’au bout et se partage les récompenses : Pantano offre une superbe victoire à l’équipe IAM Cycling, invitée sur le Tour, tandis que Majka endosse le maillot à pois. “J’ai tout essayé pour gagner cette étape et le résultat aurait pu être différent en cas d’arrivée au sommet. Mais je suis tout de même content de ma journée car je prends la tête du classement du meilleur grimpeur”, indique le Polonais après la course. Il la gardera jusqu’à Paris, remportant le maillot à pois pour la deuxième fois après 2014.

Majka rime avec maillot à pois.

Les larmes de Barguil en 2017

Un an après, le Tour retrouve déjà le Grand Colombier, lors de la 9e étape entre Nantua et Chambéry, le 9 juillet 2017. Un peu à l’image de Majka en 2016, Warren Barguil est le grand animateur de l’étape et passe en tête du seul col hors catégorie du jour. Mais il ne gagne pas, rejoint par le groupe des favoris dans les derniers kilomètres.

Deuxième à l’arrivée (à la photo-finish) derrière Rigoberto Uran, Barguil, en larmes, ne peut cacher sa déception. “Je suis vraiment déçu même si je n’ai pas couru comme un idiot. Il ne m’a pratiquement rien manqué”, explique le coureur de l’équipe Sunweb, élu combatif du jour. Il se consolera dans les jours qui suivent avec une superbe victoire à Foix, le 14 juillet, puis au sommet de l’Izoard le 20 juillet.

Très offensif durant l’ensemble de la Grande Boucle, le Français ramènera, de manière méritée, le maillot de meilleur grimpeur à Paris.

Barguil a pleuré avant de rire, en 2017.

Les prémices du renversement de Pogacar en 2020

L’ascension la plus récente et la plus marquante du Grand Colombier date de 2020. Cette année-là, le Tour de France a été décalé au mois de septembre suite à la crise sanitaire. Pour la première fois, le col du Jura accueille une arrivée d’étape. Et quelle arrivée ! Après avoir repris l’échappée matinale au pied du col, le groupe des favoris se dispute la victoire finale. Au sprint, c’est le maillot blanc Tadej Pogacar qui s’impose devant Primoz Roglic.

“Je suis un peu surpris de gagner, indique le coureur UAE à l’arrivée. La Jumbo a contrôlé toute la journée avec un tempo d’enfer et n’a laissé aucune chance à personne de s’exprimer. J’ai simplement essayé de suivre car cela n’avait pas de sens d’attaquer. Puis je me suis concentré sur mon sprint pour tenter d’empocher la victoire d’étape.”

Sa deuxième du Tour 2020. Pogi compte alors 40 secondes de retard sur son compatriote, un retard qu’il récupérera lors de l’historique contre-la-montre de la Planche des Belles Filles, où il a remporté son premier Tour de France.