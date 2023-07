Tour de France : 2e au Grand Colombier, Maxim Van Gils prend de la hauteur

guillement "Quand Kwiatkowski est passé à ma hauteur, je n’avais pas les moyens de répondre à son accélération."

Après un début de Tour contrarié par une chute, Van Gils semble enfin capable d’exprimer la totalité de son potentiel, autant physiquement que mentalement. “Avoir Stuyven dans l’échappée matinale était une très bonne chose pour moi. Jasper est un coureur très intelligent. Il gère très bien ses efforts. Je savais, donc, qu’en restant dans sa roue, je n’exploserais pas et que je garderais des forces pour l’ascension finale.”

Reste qu’il a dû changer de rythme alors qu’il ne s’y attendait pas. “Dès le début du col, Alberto Bettiol a imposé un tempo très élevé. Du coup, j’ai dû tout de suite monter à bloc pour le suivre. Cette débauche d’énergie m’a peut-être coûté des forces pour le final.”

Dans le dernier kilomètre, il serra les dents et s’accrocha au mental à la perspective de terminer devant tous les gros bras. “On m’a dit dans l’oreillette qu’ils arrivaient à fond, explique-t-il. J’avais un peu peur qu’ils m’avalent mais je me disais que si je poussais à fond sur les pédales, ça devrait le faire. C’est assez sympa de terminer devant Pogacar et Vingegaard au sommet d’un col. Ça n’arrive pas tous les jours.”

Cette deuxième place ne constitue pas un accomplissement pour lui. Elle a aiguisé son appétit. “J’aime les Alpes”, précise-t-il. Et pour cause : il s’entraîne très souvent à Grenoble où est installée sa copine. “Cela m’a permis de beaucoup travailler en montagne cet hiver. Il faisait froid, pratiquement toujours autour de -5°C, mais j’enfilais une grosse veste et une bonne paire de gants avant d’avaler du dénivelé.” Aujourd’hui, cela porte ses fruits et il se sent capable de jouer un classement général sur des épreuves d’une semaine.

”En revanche, sur un grand tour, c’est encore trop difficile”, avait-il assuré en février. À l’époque, le coureur de 23 ans ne se voyait pas faire la Grande Boucle cette année. Il faut dire qu’il avait été échaudé par son expérience à la Vuelta 2022. “L’année dernière, j’y ai contracté le coronavirus pour la troisième fois en moins de douze mois. Je n’ai pas envie de faire de grand tour cette année”, avait-il déclaré. Le staff de Lotto Dstny en a décidé autrement et il a bien fait. “Maintenant, on va voir comment les jambes répondront ce week-end”, lance-t-il. C’est vrai que ce samedi et ce dimanche, Maxim Van Gils aura deux nouvelles occasions de montrer qu’il voyage bien en altitude.

Ses patrons ne demandent pas mieux. Surtout, après le Tour complètement raté et écourté de Caleb Ewan, sur qui ils avaient fondé beaucoup d’espoirs.