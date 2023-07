Axel Merckx se souvient de l’épopée de Floyd Landis à Morzine en 2006 : “Avant l’étape, il avait prévenu les US Postal qu’il ferait tout péter”

On apprendra plus tard que ce surprenant come-back n’était pas clean du tout, puisque l’Américain a été testé positif à la testostérone dans la foulée de l’étape. Après avoir remporté le Tour, il sera finalement déclassé le 23 septembre 2007.

Équipier de Landis à l’époque au sein de la formation suisse, Axel Merckx se souvient très bien de cette journée pas comme les autres. Il nous la raconte en détail.

Axel Merckx et Floyd Landis, avec le maillot jaune qui lui sera destitué. ©BELGA

Une attaque annoncée dès le souper de la veille

Après sa défaillance du 16 juillet, Floyd Landis n’était pas revenu à l’hôtel de l’équipe démobilisé. Que du contraire. “Le soir, lors du repas, il est venu à table avec tout le monde et nous a dit trois mots : demain, j’attaque se souvient Axel Merckx. On l’a tous pris pour un fou. Personnellement, je l’avais ramassé durant sa défaillance lors de l’étape de La Toussuire et je ne pouvais pas m’imaginer que son plan fonctionnerait.” Ce plan, il a tout de même été établi et il était très clair : Floyd allait mettre le feu dans le col des Saisies.

Cette tactique très osée, Landis n’en faisait d’ailleurs pas un secret. “Il avait prévenu les autres équipes de son projet, sourit Merckx. Il était tellement sûr de lui qu’il était allé voir ses anciens équipiers d’US Postal pour leur dire de s’accrocher car il ferait péter dès le premier grimpeur. Il était revanchard sur son ancienne formation car les dirigeants américains l’avaient laissé partir en disant qu’il ne ferait plus rien de bon. Cela l’avait piqué au vif.”

La moitié du peloton est arrivée…. plus de 50 minutes après Landis

Comme prévu, la Phonak met son plan à exécution avant le Col des Saisies, dont le sommet était à… 110 kilomètres de l’arrivée. Une échappée de longue haleine, qui semble vouée à l’échec, se forme avec Landis dedans et il reste alors… quatre cols à franchir (les Aravis, la Colombière, la côte de Chatillon-sur-Cluses et le terrible col de Joux Plane). “La tactique était de mener la course dans sa première partie puis de commencer à faire le forcing à cinq kilomètres du pied du col pour préparer l’attaque de Floyd, se remémore le fils d’Eddy Merckx. Mais finalement, l’équipe a commencé à rouler trois ou quatre kilomètres plus tôt que prévu et personnellement, je n’étais pas bien placé à ce moment-là. Je n’ai donc pas pu aider beaucoup et j’ai vite été distancé quand Floyd a embrayé. C’était la fin du Tour, j’étais exténué et j’ai terminé 66e ce jour-là… à plus de 50 minutes. Plus de la moitié du peloton était dans le cas et les délais avaient d’ailleurs été allongés.”

Un contrôle antidopage anormalement long

C’est donc via les informations radio et après la course qu’Axel Merckx a pris connaissance du récital de son équipier, parti en solitaire dans le Col de la Colombière. “On était tellement loin derrière qu’on ne voyait rien de ce qu’il se passait reprend Merckx. Via les informations des directeurs sportifs, on nous disait que Floyd était toujours devant. En passant enfin la ligne, on a compris qu’il avait gagné l’étape et qu’il était revenu dans le coup au classement général. Avec ses qualités au chrono, on savait qu’il avait fait un grand pas vers le maillot jaune.”

Mais le contrôle positif à la testostérone de l’Américain, le soir même, en a décidé autrement. “Après la course, on ne l’a pas vu durant des heures, entre le protocole du podium, son contrôle antidopage qui a traîné en longueur et les obligations médiatiques. Puis une fois qu’il est arrivé à l’hôtel, on lui a demandé comment s’était passée la journée. Il nous a raconté que même les coureurs dans l’échappée avec lui l’avaient pris pour un fou.”

Tout comme les autres favoris, qui n’en croyaient pas leurs yeux. Carlos Sastre avait terminé à près de six minutes de Landis tandis que le maillot jaune Oscar Pereiro avait, lui, concédé, plus de sept minutes. Mais l’Espagnol sera tout de même déclaré vainqueur du Tour de France 2006 quelques semaines plus tard, après la confirmation du contrôle positif à la testostérone de Landis. Qui restera à jamais associé à l’image de Morzine dans le Tour de France.