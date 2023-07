Comme le peloton était encore groupé à ce moment-là, la direction de course a directement décidé de neutraliser l’étape pour permettre aux services de secours d’intervenir rapidement.

Parmi les coureurs les plus touchés, on retrouvait notamment Louis Meintjes et Antonio Pedrero. Les deux coureurs ont été contraints à l'abandon. C'est une catastrophe pour l'équipe Intermarché-Circus-Wanty qui perd son leader pour le classement général.

D’autres coureurs ont également touché au bitume dont les Belges Maxim Van Gils et Frederik Frison ou encore Adrien Petit, Fred Wright et Esteban Chaves. Mais ils ont rapidement pu repartir également.

Après une neutralisation d'une vingtaine de minutes qui a permis aux coureurs touchés par la chute de se faire soigner, la course est finalement repartie.