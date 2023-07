La question du jour au Tour de France : Pogacar a-t-il eu raison de faire travailler toute son équipe pour… quatre secondes de bonifications ?

Sauf qu’en laissant partir 19 coureurs en tête de course (sans grimpeur d’exception), UAE ne s’est pas facilité la tâche dans la quête de la victoire d’étape. Il faut tout de même être de bon compte et souligner que sans un grand numéro de Michal Kwiaktwoski, les calculs étaient quasiment les bons.

Si l’on excepte le fait que cet objectif initial n’a pas réussi, la formation de Pogacar sort tout de même grandie de cette étape. Non seulement parce que UAE était l’équipe la mieux représentée dans le dernier col, alors que les équipiers de Vingegaard sautaient du groupe de tête les uns après les autres (sauf l’inusable Sepp Kuss).

Van Aert, Benoot et cie se réservaient-ils pour la grosse étape de samedi ? C’est probable et il faut s’attendre à voir une Jumbo offensive ce samedi. Mais mentalement, cette supériorité numérique de la formation émiratie va faire du bien dans les têtes de coureurs comme Adam Yates ou Rafal Majka, qui semblaient avoir la patte légère dans le Grand Colombier.

UAE et Pogacar ont l’ascendant psychologique

L’ascendant psychologique est encore plus grand lorsqu’on sait que Pogacar a profité du dernier kilomètre pour récupérer huit secondes (quatre sur la ligne, quatre de bonifications grâce à la troisième place) sur Vingegaard. Le Slovène aurait-il pu attaquer plus tôt ? Peut-être mais l’irrégularité du Grand Colombier, avec ses replats, n’était pas forcément favorable à ce genre de scénario. Ces huit petites secondes seront peut-être décisives au décompte final.

En choisissant d’attendre le dernier kilomètre pour placer son attaque, Pogi a bien géré l’entrée avant le plat de résistance que seront les Alpes. Et cela fait désormais trois fois que le Slovène reprend du temps au Danois (Cauterets-Cambasque, puy de Dôme et Grand Colombier) sur Vingegaard, dont le coup de force de Laruns semble déjà bien loin. Mentalement, Pogacar posséder un clair ascendant même si le maillot jaune est toujours sur les épaules de son rival. Mais il ne tient plus qu’à un fil...