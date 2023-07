L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke après la 14e étape du Tour de France : “Carton rouge écarlate aux motos !”

”La manière dont les deux motos, présentes devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard au moment de l’approche du sommet de Joux Plane, ont tronqué cette étape est absolument inadmissible sur la plus grande course du monde ! Il faut sortir un carton rouge écarlate car cela a eu une influence directe sur le résultat sportif de la journée. Pogacar était en effet parti pour aller empocher assez facilement les 8 secondes de bonification au sommet de l’ultime difficulté de la journée. Son nécessaire coup de frein lui a mis un coup au moral en plus de le faire passer en tête du duo, plaçant le maillot jaune dans une position idéale pour le contrer. S’il n’avait pas été gêné par les motos, je crois même que le Slovène aurait ensuite embrayé pour faire la descente à bloc. Jamais Carlos Rodriguez, un excellent coureur du reste, n’aurait donc levé les bras à Morzine. J’espère très sincèrement que ce réel incident et cette faute de la part des organisateurs n’auront pas d’incidences trop importantes dans un peu plus d’une semaine sur les Champs Elysées à Paris. Car cette édition pourrait bien se jouer à la seconde.